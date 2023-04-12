Его одобрила Госдума, но впереди Совет федерации и ратификация президентом.

11 апреля 2023 года стало известно, что Государственная дума одобрила законопроект о едином реестре военнослужащих, которых подвергся существенной редакции. Одна из поправок - приравнивание электронных повесток, получаемых на портале госуслуг, к бумажным. Ранее была уже речь об этом, но депутаты отрицали такую возможность.

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Законопроект был уже одобрен в феврале 2022 года, только тогда он не предусматривал ряд решений, включая повестки через портал «Госуслуги» и санкции по отношению к уклонистам. Но 6 апреля депутаты решили пересмотреть законопроект, внеся в него существенные изменения. Нюанс в том, что правки опубликовали за полтора часа до рассмотрения проекта закона Государственной думой, где он получил одобрение 99.8% депутатами из присутствующих(1 голосующий из 395 присутствующих удержался, остальные - за)

Партия КПРФ осудила такое быстрое рассмотрение законопроекта. По словам выступившего депутата-коммуниста Нины Останиной, в её памяти такого быстрого рассмотрения законов не было и это прямое неуважение к депутатам, которые никак не могли за полтора часа ознакомиться с 80 страницами документа, 60 из которых подверглись поправкам. После своего выступления Нина Останина, заявившая, что не может перед избирателями отвечать за этот закон, успешно проголосовала «За» его принятие.

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После одобрения законопроекта Государственной думой, уже сегодня, 12 апреля 2023 года, его рассмотрит Совет федерации и в случае положительного решения по нему, он будет передан на подписание президенту.