Лукашенко хочет гарантий, что Россия в случае нападения на Беларусь будет её защищать как свою территорию.

10 апреля в Минске состоялась встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с Министром обороны России Сергеем Шойгу, ранее согласованная с Путиным. Основной темой их разговора стали гарантии безопасности для белорусского государства.

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Белорусский президент потребовал от России таких гарантий безопасности, при которых российская армия будет обеспечивать защиту республики как своей территорию в случае нападения на неё. Он считает, что сейчас Беларуси нужно совместно с Россией установить нормативный правовой акт межгосударственного характера, обеспечивающий полную безопасность белорусской земли.

В конце марта 2023 года стало известно, что Россия разместит на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Российский президент Владимир Путин отметил, что это решение будет выполнено без нарушения режима нераспространения ядерного оружия, так как прямой передачи не будет: запускаться оно по-прежнему будет по решению российских властей.

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В Минске ожидается ещё одна встреча - Сергея Шойгу и Министра обороны Беларуси Виктора Хренина.