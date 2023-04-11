Вполне вероятно, что некоторая часть нефти становится горючим для Вооружённых сил Украины.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сообщил, что казахская нефть будет в большем количестве транспортироваться через азербайджанские каналы. Ранее нефть проходила через Каспийский трубопроводный консорциум, откуда попадала в порт Новороссийск, отправляясь в точку назначение через Каспийское море.

реклама

Казахский президент не желает рисковать финансовой выгодой, продолжая экспортировать нефть через Россию, что может стать проблематично из-за антироссийских санкций. Стоит отметить, что это не первый случай, когда Токаев действует в угоду европейским интересам, чтобы извлечь для своей страны экономическую выгоду при торговле с европейцами.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Интересным является то, что экспортируемая в Европу нефть попадает в первую очередь в Румынию, которая является страной-участником НАТО и, соответственно, осуществляет военные поставки в Украину. Вполне вероятно, что определённая доля нефти, попавшая на румынские нефтеперерабатывающие заводы, станет горючим для военной техники Вооружённых сил Украины.

