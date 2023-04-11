Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сообщил, что казахская нефть будет в большем количестве транспортироваться через азербайджанские каналы. Ранее нефть проходила через Каспийский трубопроводный консорциум, откуда попадала в порт Новороссийск, отправляясь в точку назначение через Каспийское море.
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Казахский президент не желает рисковать финансовой выгодой, продолжая экспортировать нефть через Россию, что может стать проблематично из-за антироссийских санкций. Стоит отметить, что это не первый случай, когда Токаев действует в угоду европейским интересам, чтобы извлечь для своей страны экономическую выгоду при торговле с европейцами.
Интересным является то, что экспортируемая в Европу нефть попадает в первую очередь в Румынию, которая является страной-участником НАТО и, соответственно, осуществляет военные поставки в Украину. Вполне вероятно, что определённая доля нефти, попавшая на румынские нефтеперерабатывающие заводы, станет горючим для военной техники Вооружённых сил Украины.