Страна была вынуждена его приостановить в октябре из-за российских атак по энергетической инфраструкутре.

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Осенью 2022 года Россия активизировала ракетные атаки по украинской энергетической инфраструктуре, изначально сильно повредив её, затем «поддерживая» это состояние, не давая наладить работу энергетических сетей, продолжив обстрелы.

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Уже 25 октября 2022 года стало известно о приостановке экспорта электроэнергии в Европу, который продлился буквально полгода. Ближе к весне Россия прекратила атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, по всей видимости, перестав видеть в этом надобность.

По состоянию на 7 апреля 2023 года Министерство энергетики Украины возобновило экспорт электроэнергии, проведя первый аукцион по распределению мощностей, по которому 330 из доступных 650 МВт электричества уйдут в Европу.

Основным импортёром украинской электроэнергии остаётся Молдавия. С 11 апреля небольшое число электричества экспортируют в Польшу, идут переговоры по поставкам электроэнергии в Словакию.

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Стоит отметить, что 24 марта 2023 года Министерство энергетики Украины отчитывалось о повреждении 31 объекта, генерирующего электроэнергию.

