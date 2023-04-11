Осенью 2022 года Россия активизировала ракетные атаки по украинской энергетической инфраструктуре, изначально сильно повредив её, затем «поддерживая» это состояние, не давая наладить работу энергетических сетей, продолжив обстрелы.
реклама
Уже 25 октября 2022 года стало известно о приостановке экспорта электроэнергии в Европу, который продлился буквально полгода. Ближе к весне Россия прекратила атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, по всей видимости, перестав видеть в этом надобность.
По состоянию на 7 апреля 2023 года Министерство энергетики Украины возобновило экспорт электроэнергии, проведя первый аукцион по распределению мощностей, по которому 330 из доступных 650 МВт электричества уйдут в Европу.
Основным импортёром украинской электроэнергии остаётся Молдавия. С 11 апреля небольшое число электричества экспортируют в Польшу, идут переговоры по поставкам электроэнергии в Словакию.
Стоит отметить, что 24 марта 2023 года Министерство энергетики Украины отчитывалось о повреждении 31 объекта, генерирующего электроэнергию.