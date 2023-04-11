Попавшие в сеть 7 апреля секретные документы, которые предположительно принадлежат Министерству обороны Соединённых Штатов Америки, содержали ряд информации на более чем сто страниц. Одна из такой - прослушка Президента Украины Владимира Зеленского.
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В документах присутствует информация с разговоров украинского президента, которая «получена из электронных сигналов и систем связи», что говорит о факте прослушки. В одной из отчётов Агентства национальной безопасности Соединённых Штатов Америки говорится, что в конце февраля Владимир Зеленский предлагал нанести удары по российским военнослужащим в Ростовской области.
Делать это хотели с помощью дронов-беспилотников, так как у украинской армии нет дальнобойного оружия, способного преодолеть такую дистанцию. Вполне вероятно, что это могло лишь усилить нежелание штатов предоставлять Украине дальнобойное оружие, опасаясь прямых ударов по российским объектов.
Источники издания CNN в окружении Зеленского сообщают, что хотя они и не рады утечке, решение американцев прослушивать украинского президента не кажется им странным.