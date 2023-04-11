Это могло повлиять на некоторые американские решения.

Попавшие в сеть 7 апреля секретные документы, которые предположительно принадлежат Министерству обороны Соединённых Штатов Америки, содержали ряд информации на более чем сто страниц. Одна из такой - прослушка Президента Украины Владимира Зеленского.

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В документах присутствует информация с разговоров украинского президента, которая «получена из электронных сигналов и систем связи», что говорит о факте прослушки. В одной из отчётов Агентства национальной безопасности Соединённых Штатов Америки говорится, что в конце февраля Владимир Зеленский предлагал нанести удары по российским военнослужащим в Ростовской области.

Делать это хотели с помощью дронов-беспилотников, так как у украинской армии нет дальнобойного оружия, способного преодолеть такую дистанцию. Вполне вероятно, что это могло лишь усилить нежелание штатов предоставлять Украине дальнобойное оружие, опасаясь прямых ударов по российским объектов.

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Источники издания CNN в окружении Зеленского сообщают, что хотя они и не рады утечке, решение американцев прослушивать украинского президента не кажется им странным.