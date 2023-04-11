Депутат Государственной думы Евгений Марков обратился к Генеральному прокурора с просьбой рассмотреть возможность введения административной ответственности за написание россиянами жалоб на государственных служащих. Он считает, что граждане злоупотребляют этим правом.
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По его словам, подобные «бумажные войны» приводят к распространению нежелательных сведений, а в этом вопросе нужно держать баланс между свободой мнения и репутацией, честью, достоинством лица, на которого жалуются. Он также добавляет, что явление помимо репутационных издержек затрагивает и финансовые, ведь уполномоченные органы должны разбираться, делать проверки, тратить деньги из государственного бюджета на их организацию.
В пример приводятся ситуация с учителями, на которых подают жалобу по любому поводу. Педагоги из-за этого могут начать работать в ущерб образовательному процессу. Непонятно действительно из этих побуждений депутат предлагает своё решение или попросту нашёл удобную для общественности показательную ситуацию.
На текущий момент российский депутат хочет услышать от Генерального прокурору оценку своего законопроекта, предусматривающего введение административной ответственности за злоупотребление правом на обращение в государственные органы. Он уточняет, что люди, опираясь на заботу об общественном благе, преследуют интересы навредить другим.
Стоит понимать, что если всё-таки административная ответственность за данный случай будет введена, то многое зависит от того, как и кто будет классифицировать является ли жалоба чрезмерным злоупотреблением на право её подачи. Любая попытка добиться справедливого наказания для провинившегося государственного служащего через все возможные инстанции может обернуться против её инициатора.