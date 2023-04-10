Егор Черняев, украинский делегат в Парламентской ассамблее НАТО, заявил, что украинская армия является самой дееспособной в североатлантическом альянсе. Объясняется это тем, что у украинцев имеется боевой опыт, который они активно наращивают.
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Правда, Украина вовсе не является членом НАТО, однако украинские власти всё же уверены, что де-факто они в североатлантическом альянсе, только вот де-юре закреплять это никто не хочет. Учитывая активность военных поставок союзниками, в каком-то смысле они правы.
Черняев призывает североатлантический альянс к самосовершенствованию и работой над своими силами. НАТО давно не принимало активное участие в полномасштабных боевых действий и рассчитывало, что сражения можно вести дистанционно, когда истина другая, предусматривающая кровопролитные баталии с применением тяжёлой бронетехники. К тому же только сейчас НАТО стали наращивать своё военное производство.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что североатлантический альянс без Украины не сможет гарантировать защиту европейского континента.