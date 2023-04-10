Это могло бы стать причиной вмешательства НАТО в военный конфликт.

Издание Washington Post опубликовало статью, где рассказывает об инциденте, произошедшем в нейтральном воздушном пространстве над Чёрным морем. Журналисты считают, что если бы ситуацию не замяли, то она могла бы стать формальной причиной для НАТО вмешаться в военный конфликт.

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Произошла ситуация 29 сентября 2022 года возле Крыма, где два российских истребителя перехватили британский самолёт-разведчик RC-135. По нему была выпущена российская ракета, однако Министр обороны Великобритании Бен Оулесс объяснил это технической неисправностью истребителя Су-27. Сам инцидент в документации получил название «почти сбитие»

Документ был передан в Пентагон, где штаты могли ознакомиться с полётами британского RC-135 до момента его «почти сбития» российской авиацией. Ситуация с утечкой документах не комментировалась ни Министерством обороны Соединённых Штатов Америки, ни представительством Великобритании в Вашингтоне, ни российским посольством, поэтому её так не обсуждали, как сбитие американского беспилотника.

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Стоит отметить, что в случае со сбитием MQ-9 Reaper, который фактически не подвергся атаке из аппаратного оборудования, RC-135 мог быть действительно повреждён российскими истребителями.