Основатель ЧВК «Вагнер» считает, что недооценивать противника нельзя.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин оценил украинские силы для контрнаступления во время посещения мероприятия «Кибер Z фронт», которое ранее еженедельно проводилось в его баре «Стрит Бар», где недавно был взорван военный корреспондент Владлен Татарский.

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По словам бизнесмена, у украинской армии готово 200 тысяч человек личного состава. По некоторым источникам цифра вдвое выше - 400 тысяч военнослужащих. Он добавил, что недооценивать противника нельзя.

Стоит отметить, что украинские власти подготавливают «Гвардию наступления» из восьми штурмовых бригад, общая численность которых достигает 40 тысяч военнослужащих. По окончанию их обучения, которое продлится 2 - 4 месяца, они приму участие в наступательных операциях.

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Хотя пока неизвестно, когда именно произойдёт весеннее контрнаступление украинской армии, есть догадки, что это будет к концу весны. Министр обороны Алексей Резников обозначал, что для прохода тяжёлой техники нужен сухой чернозем, к тому же в апреле - мае придёт часть ожидаемых немецких танков Leopard 2. Уже писалось, что Соединённые Штаты Америки настаивают на проведении украинского контрнаступления именно весной, а не летом.