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Пригожин: В контрнаступлении ВСУ примут участие 200 - 400 тысяч военнослужащих
Основатель ЧВК «Вагнер» считает, что недооценивать противника нельзя.
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин оценил украинские силы для контрнаступления во время посещения мероприятия «Кибер Z фронт», которое ранее еженедельно проводилось в его баре «Стрит Бар», где недавно был взорван военный корреспондент Владлен Татарский.

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По словам бизнесмена, у украинской армии готово 200 тысяч человек личного состава. По некоторым источникам цифра вдвое выше - 400 тысяч военнослужащих. Он добавил, что недооценивать противника нельзя.

Стоит отметить, что украинские власти подготавливают «Гвардию наступления» из восьми штурмовых бригад, общая численность которых достигает 40 тысяч военнослужащих. По окончанию их обучения, которое продлится 2 - 4  месяца, они приму участие в наступательных операциях.

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Хотя пока неизвестно, когда именно произойдёт весеннее контрнаступление украинской армии, есть догадки, что это будет к концу весны. Министр обороны Алексей Резников обозначал, что для прохода тяжёлой техники нужен сухой чернозем, к тому же в апреле - мае придёт часть ожидаемых немецких танков Leopard 2. Уже писалось, что Соединённые Штаты Америки настаивают на проведении украинского контрнаступления именно весной, а не летом.

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#россия #украина #вагнер #пригожин #чвк «вагнер»
5
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Bryant333
22:20
400 врят ли. Но тыс 100 вполне возможно.
Пригожин: В контрнаступлении ВСУ примут участие 200 - 400 тысяч военнослужащих
Alex-IT
22:19
Прямо по методичке ответил, молодец, садись 5+)))
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Alex-IT
22:18
Для меня он не авторитет, но расследование интересные снимал, хоть узнали, куда наши налоги уходят))
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beltar
22:14
Нет у них столько.
Пригожин сообщил, что ВСУ собрали группировку в 200—400 тысяч человек и начнут наступление примерно через неделю
Kutuz
22:10
Лучше так
5 причин, почему Владимир Соловьев пользуется любовью у российской аудитории
Kutuz
22:05
"защищать интересны России, получая зарплату от ее руководства" - тут ты немного ошибся: он защищает интересы руководства России, но не самой России, а это две разные вещи.
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Олег
22:00
ой ну его нах такие сенсации. это как погода на завтра +20 +40
Пригожин: В контрнаступлении ВСУ примут участие 200 - 400 тысяч военнослужащих
Ghosteer
21:59
Да всё бы ничего, но вот сидишь на 1080ти-айке уже который год, и новые игры она уже с трудом тянет... и вроде бы не самая прожорливая, не самая большая, далеко не дорогая... но уже не тянет... а что ...
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