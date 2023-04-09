Их вскоре могут начать применять российские силы.

6 апреля 2023 года Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятие, получившее государственный заказ на производство новых авиабомб. Идёт речь о полуторатонных авиабомбах ФАБ-1500, которые ещё не применялись российскими силами.

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Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что у украинской армии могут возникнуть проблемы с противодействием этим авиабомбам из-за отсутствия ресурсов для их сбития. По его словам, для того, чтобы сбивать эти боеприпасы, необходимо иметь зенитно-ракетные комплексы Patriot и SAMP-T, но есть вариант лучше - американские истребители F-16 или другие западные им аналоги четвёртого поколения. Объясняется это тем, что ВВС Украины попросту нечем доставать самолёты, которые сбрасывают бомбы с дистанции 50 и более километров.

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Украинский офицер отметил, что Россия ранее применяла уже авиабомбы ФАБ-500 с весом в три раза меньше, чем у ФАБ-1500, которые также составляют большую проблему для украинских сил, но в меньшей степени. Юрий Игнат предположил, что новые российские авиабомбы могут оснащать крыльями и системой УМПК.