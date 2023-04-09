В интернете появились спутниковые кадры огромного окопа, который вырыла российская армия на подконтрольных ей территориях Запорожской области. Снимки были сделаны с помощью спутника Sentinel-2.Общая протяжённость окопа составляет близко 70 километров, что равно 1/2 зоны боевых действий в северной части этой области(140~ километров). Анализируя спутниковые данные, можно сделать вывод, что рыть окоп российские военнослужащие начали ещё в сентябре 2022 года. К 18 октября он достиг той самой ранее озвученной длины.
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С момента анонсирования украинскими силами весеннего контрнаступления, российская армия стала ещё больше работать над оборонительными сооружениями. Оно и понятно, ведь когда продвижение застыло, то нужно заботиться об обороне подконтрольных территорий. Тот же Крым, по заявлению Сергея Аксёнова, обезопашен на 100% и ему не грозит ничего критического, кроме возможных «залётов» западных боеприпасов и украинских беспилотников.