В Министерстве обороны России заявили, что украинская армия провела разведку боем на Южно-Донецком направлении, в ходе которой была уничтожена американская боевая машина пехоты Bradley с помощью артиллерийского удара боеприпасом «Краснополь»
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Уточняется, что на место повреждения техники прибыла ремонтно-эвакуационная машина, которую также уничтожили. Техника была обнаружена российским беспилотным летательным аппаратом «Орлан-30»
Также в воздухе действовали украинские дроны-беспилотники «Фурия» и «Валькирия», уничтоженные силами противовоздушной обороны. Помимо этого было выпущено пять успешно отражённых снарядов из ракетной системы залпового огня M142 HIMARS.
Правда, есть небольшой нюанс: западные Bradley хоть и были обещаны, но ещё не прибыли в Украину. По крайней мере, так заявляют в украинских средствах массовой информации. К тому же вряд ли Соединённые Штаты Америки оперативно доставили бы свои боевые машины пехоты, учитывая как они тянут с поставками M1 Abrams. Никаких конкретных фотографий уничтоженной техники опубликовано не было.