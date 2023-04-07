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Китай не готов к «безграничной дружбе» с Россией в прямом смысле
Страна по-прежнему пытается удерживать нейтралитет.
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Посол Китая в Европейском союзе Фу Цун во время диалога с европейской дипломатической миссией уточнил, что на самом деле имелось в виду под «безграничной дружбой» с Россией. Дипломат объяснил, что подписанное за 3 недели до 24 февраля 2022 года российско-китайское соглашение «о безграничной дружбе» - это не что иное, как риторика, которую неправильно интерпритируют.

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Он также добавил, что Китай никак не способствовал действиям России, предпринятыми по отношению к Крыму и Донбассу. Был упомянут и факт отсутствия прямого диалога между Президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Китая Си Цзиньпиням, что, по словам китайского посла, ничего не означает, так как китайский лидер очень занят, а между странами был контакт на более низком уровне. Западные страны видят же в этом явную предрасположенность Китая к России, ведь на Путина и визит в Москву время он нашёл.

По всей видимости, Китая снова хочет занять привычную ему нейтральную позицию касаемо украинского вопроса. Фу Цун уточнил, что их страна ни сейчас, ни в будущем не планировать поставлять России вооружение, а заявления Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкена о поставках российской стороне смертоносного оружия - «ложь по телевидению»

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Китайский посол упомянул, что отношения между Китаем и Европейским союзом действительно сложные и более отдалённые, однако это не должно стать причиной их разрыва. Он подметил важность торговых отношений между Китаем и Европой, видя в этом «положительный сигнал»

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#россия #сша #китай #украина
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