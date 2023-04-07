Среди них могут быть Т-72, PT-91 Twardy и даже Leopard 2.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Польша была одной из первой стран, которые заявили о готовности отправить Украине свои танки, в том числе немецкие Leopard 2. После того, как Германия дала разрешение на реэкспорт своих танков, они были отправлены украинской армии и прибыли в страну уже 24 февраля 2023 года.

реклама

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи польским президентом Анджеем Дудой заявил, что польские танки уже задействованы в боевых действиях на украинских территориях. Среди них могут быть отправленные Т-72, PT-91 Twardy и даже Leopard 2, если их, конечно, не решили припасти для планируемого контрнаступления. Он также подметил однозначное лидерство Польши в делах «танковой коалиции»

Украинский президент сообщил о договорённости с Польшей по предоставлению нового «крайне важного» пакета военной помощи, содержание которого пока не раскрывается. Были подписаны и другие договоры, например по производству 150 единиц БТР Rosomak для Украины на польских заводах.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Владимир Зеленский подчеркнул, что ему приятно констатировать факт выполнения Польшей всех прошлых обещаний по поддержке его страны.