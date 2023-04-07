Польша была одной из первой стран, которые заявили о готовности отправить Украине свои танки, в том числе немецкие Leopard 2. После того, как Германия дала разрешение на реэкспорт своих танков, они были отправлены украинской армии и прибыли в страну уже 24 февраля 2023 года.
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Президент Украины Владимир Зеленский после встречи польским президентом Анджеем Дудой заявил, что польские танки уже задействованы в боевых действиях на украинских территориях. Среди них могут быть отправленные Т-72, PT-91 Twardy и даже Leopard 2, если их, конечно, не решили припасти для планируемого контрнаступления. Он также подметил однозначное лидерство Польши в делах «танковой коалиции»
Украинский президент сообщил о договорённости с Польшей по предоставлению нового «крайне важного» пакета военной помощи, содержание которого пока не раскрывается. Были подписаны и другие договоры, например по производству 150 единиц БТР Rosomak для Украины на польских заводах.
Владимир Зеленский подчеркнул, что ему приятно констатировать факт выполнения Польшей всех прошлых обещаний по поддержке его страны.