Оно поможет в борьбе с иранскими БПЛА.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Издание Defense One сообщает об отправке Соединёнными Штатами Америки в Украину экспериментального оружия, направленного на борьбу с иранскими беспилотными летательными аппаратами. Они ссылаются на источник в виде компании-подрядчика SAIC, принявшего участие в январском конкурсе, где штаты искали разработчика систем для борьбы с Shahed-136.

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Информацию подтверждают и условия проведённого конкурса на государственный заказ. В нём шла речь, что подрядчик обязан быть готовым отправить в Украину вооружение в течение 30 - 90 дней. Как раз таки именно столько прошло между январём и апрелем, когда Соединённые Штаты Америки указали в новом пакете военной помощи следующий пункт: «10 мобильных ракетных комплексов c-UAS с лазерным наведением»

В компании утверждают, что при испытаниях в рамках конкурса SAIC задействовали ракеты BAE APKWS с лазерными наведением, которые смогли показать результат в виде 100% шанса попадания и стоимости выстрела менее 30 000$, что дешевле поставленных Украине систем противовоздушной обороны. Хорошие результаты показала и другая компания-подрядчик - Invariant, но её Генеральный директор не в курсе включили ли штаты их комплексы по борьбе с БПЛА в предстоящий пакет ленд-лиза.

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Система от SAIC также предусматривает установку пулемёта M240 и РЭБ, способный взять под контроль невоенный беспилотник, например DJI, где не предусмотрено расширенное шифрование.