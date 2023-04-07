Издание Financial Times, ссылаясь на свои источники среди чиновников, участвующих в переговорном процессе касаемо вступления Украины в НАТО, сообщает, что Соединённые Штаты Америки, Германия и Венгрия требуют отложить вопрос членства страны в североатлантическом альянсе.
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В то же время Польша и страны Прибалтики, имеющие более антироссийскую позицию, выступают за установление тесных связей между НАТО и Украиной. Имеется в виду, что североатлантический альянс должен предоставить стране чёткий план будущего членства, который станет возможным в реализации после окончания боевых действий.
Financial Times отмечают, что Президент Украины Владимир Зеленский поставил ультиматум НАТО: он готов посетить летний саммит североатлантического альянса только в том случае, если ему предоставят конкретную схему вступления в альянс после выхода страны из боевых действий.
Упоминается и то, что в марте этого года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выставил на обсуждение со странами-участниками документ с указанием политических и практических решений, которые можно предложить Украине.
Стоит отметить, что пока Украина принимает участие в боевых действия - ни о каком членстве идти речи не может. Другой вопрос: как скоро страна сможет стать участником североатлантического альянса, когда военный конфликт угаснет.