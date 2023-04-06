Издание Politico сообщает, что канцлер Германии Олаф Шольц подозревается в налоговом мошенничестве на общую сумму порядка 30 миллиардов евро. Оппозиционные партии страны пытаются добиться парламентского расследования на этот счёт.
реклама
Политика хотят сделать одним из фигурантов судебного дела «Cum Ex», в котором замешано ряд чиновников, банкиров, финансистов и трейдеров. Дело привлекло особое внимание общественности в 2017 году - 6 лет назад. Основная его суть в том, что Германия была обманута на крупную сумму, которая должна была поступить от налогов.
Пока что на федеральном уровне Шольца не подозревают, но парламент Гамбурга желает выслушать его на слушание следственного комитета. Канцлер вызвал подозрения из-за того, что трижды имел личные встречи с владельцем банка MM Warburg & Co, замешанного в этой схеме. На тот момент Шольц занимал должность бургомистра(мэра) Гамбурга.
Первый раз слухи о его замешательстве в налоговом мошенничестве всплыли в 2021 году, когда он избирался на пост немецкого канцлера. Тогда ему припомнили разговор с владельцем вышеупомянутого банка, но он отрицал свою вину. Интересным является и то, что политик не мог вспомнить что обсуждал на личных встречах.