Он был связан с владельцем немецкого банка, уклоняющегося от налогов.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Издание Politico сообщает, что канцлер Германии Олаф Шольц подозревается в налоговом мошенничестве на общую сумму порядка 30 миллиардов евро. Оппозиционные партии страны пытаются добиться парламентского расследования на этот счёт.

реклама

Политика хотят сделать одним из фигурантов судебного дела «Cum Ex», в котором замешано ряд чиновников, банкиров, финансистов и трейдеров. Дело привлекло особое внимание общественности в 2017 году - 6 лет назад. Основная его суть в том, что Германия была обманута на крупную сумму, которая должна была поступить от налогов.

Пока что на федеральном уровне Шольца не подозревают, но парламент Гамбурга желает выслушать его на слушание следственного комитета. Канцлер вызвал подозрения из-за того, что трижды имел личные встречи с владельцем банка MM Warburg & Co, замешанного в этой схеме. На тот момент Шольц занимал должность бургомистра(мэра) Гамбурга.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Первый раз слухи о его замешательстве в налоговом мошенничестве всплыли в 2021 году, когда он избирался на пост немецкого канцлера. Тогда ему припомнили разговор с владельцем вышеупомянутого банка, но он отрицал свою вину. Интересным является и то, что политик не мог вспомнить что обсуждал на личных встречах.