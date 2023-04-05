Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО пока не планирует размещать военные базы или группировки войск на территории Финляндии. Объясняется это тем, что у страны достаточно опыта и возможностей для защиты своих территорий.
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Уточняется, что североатлантический альянс будет проводить на территории финнов военные учения, поэтому всё-таки иногда там будут появляться военнослужащие альянса. Более того, если финны попросят НАТО разместить военные базы на своей территории, то они это сделают, но не будут принимать таких решений без участия самой страны.
С вступлением Финляндии в НАТО граница североатлантического альянса с Россией увеличилась до 1,3 тысяч километров. Ранее Столтенберг отмечал, что зимой 2022 года Россия в открытую говорила о нежелании видеть североатлантический альянс на пороге своих границ, но добилась до этого.
Буквально 4 апреля в НАТО вступил 31-й участник - Финляндия. В Пентагоне уже успели поздравить страну со вступлением в североатлантический альянс. Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин сообщил, что с нетерпением ждёт совместной работы с финнам как с союзником.