Бывший президент Соединённых Штатов Америки в интервью ирландскому телеканалу выразил сожаление, что заставил Украину отказаться от ядерного оружия. Он чувствует собственную вину в том, что принимал в этом участие, объясняя это следующим: «им нужно было ядерное оружие потому что они боялись»
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В 1994 году между Украиной, Соединёнными Штатами Америки, Великобританией и Россией был подписан Будапештский меморандум, в рамках которого украинское государство отказывается от своего ядерного оружия, а три остальные стороны договора гарантируют их безопасность.
Правда, уже после подписания ряд западных чиновников, в том числе в Соединённых Штатах Америки, объяснили, что документ не имеет юридической силы и не накладывает на них никаких конкретных обязательств по гарантированию украинской независимости, а лишь обязывает уважать суверенитет и территориальную целостность страны.
Последняя ядерная боеголовка была вывезена из Украины в 1996 году. На самом деле украинцы не контролировали свой ядерный арсенал, так как распрощались с ним почти сразу после распада Советского союза. Предполагалось, что для установления контроля над своим ядерным оружием Украине понадобилось бы от 12 до 18 месяцев. Имеющиеся межконтинентальные баллистические ракеты, изначально направленные советскими властями на Соединённые Штаты Америки, могли достать до Дальнего востока России.