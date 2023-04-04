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Путин: Цены растут, а зарплаты не очень
Обещается рост заработной платы на 3 - 5%
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3070 за 50 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Во время своего визита на завод «Тулажелдормаш» российский президент Владимир Путин констатировал тот фат, что цены растут, а заработные платы россиян не очень. Он отметил, что это ключевой вопрос для всей страны, ведь для каждого человека важно его благосостояние, уровень дохода.

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Путин добавляет, что это не связано с инфляцией. Пиковый уровень инфляции достигал в 2022 году порядка 17%, сейчас же за 2023 год, по мартовским данным, речь идёт о числе меньше 4% с возможным его понижением. В таком случае рост зарплат на фоне замедленного роста цен должны отразиться на повышении реальных доходов россиян. Он предполагает, что в этом году реальная заработная плата жителей России должна вырасти на 3 - 5%. 

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<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
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На текущий момент по данным «Росстат» за январь 2023 года средняя зарплата по стране составляет 63,260 рублей. Официальные данные основываются на информации от организаций, подавших соответствующую отчётность. Правда, реальные показатели по регионам отличаются, тем более если учитывать следующую математику: среднее от 20 и 100 тысяч - 60 тысяч.

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#россия #путин
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