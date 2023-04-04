Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Илон Маск сменил логотип Twitter с синей птицы на мемную собаку сиба-ину
Когда-то ему посоветовал это сделать подписчик.
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Уже как полгода Илон Маск является владельцем Twitter. Он объясняет приобретение социальной сети не финансовой заинтересованностью, а идеологическими причинами, по которым видит надобность для будущей цивилизации иметь платформы, на которой можно обсудить широкий спектр мнений без жестокости.

реклама

Впрочем, сейчас же Twitter стал скорее площадкой для экспериментов и странных решений бизнесмена. Одно из таких было принято совсем недавно и оказывает ключевую роль на социальную сеть, ведь поменяло её логотип.

Всем известная «синяя птица», символизирующая Twitter, была изменена на мемную собаку сиба-ину, известную для Маска больше как логотип криптовалюты Dogecoin, влияние на рост и падение которой миллиардер неоднократно оказывал. И это не первоапрельская шутка.

Решение действительно незамысловатое и на его принятие повлиял комментарий подписчика Маска. Он когда-то посоветовал ему приобрести Twitter и изменить логотип социальной сети на собаку сиба-ину.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Стоит отметить, что логотип изменён не везде, например в том же поисковике или во вкладке отображается всем известная синяя птица, когда при загрузке страницы в Twitter или на главной панели виден мем Doge.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#илон маск #twitter
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Какие знаменитости отказались платить Маску 8 долларов за Twitter Blue
Илон Маск снова искусственно повышает стоимость Dogecoin: монета подорожала на 23%
Илон Маск хочет добиться прекращения дела о мошенничестве с криптовалютой Dogecoin
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК "Вагнер" стали всё чаще использовать американское трофейное вооружение, захваченное у ВСУ
19
Переброшенные в Европу F-35 не смогли обнаружить штатными средствами российские ЗРС С-300
27
Эксперт предположил, что во время "удара возмездия" 9 марта были поражены офицеры армии США
4
Биткоин вошел в восходящий тренд, но вскоре упадёт из-за действий правительства США
3
Западный эксперт: Как только ВСУ потеряет контроль над Бахмутом, их оборона на Донбассе падёт
4
ВСУ оставляют на поле боя «ловушки» для российских военнослужащих
4
"Пот артиллериста бережёт кровь штурмовика" - ЧВК "Вагнер" показала боевую работу "Бога войны"
8
Украина получит 6 батальонов немецких танков Leopard и не более
8
ЧВК "Вагнер" применяет по ВСУ американское вооружение, изначально предназначенное для Украины
2
Среднее энергопотребление GeForce RTX 4070 в играх ожидается менее 200 Вт
8
Стали известны цены на первые модели RTX 4070 от MSI
2
Пригожин: ЧВК Вагнер «юридически» взяли Бахмут
6
GeForce RTX 3060 стала новой любимицей геймеров, GTX 1060 ещё в строю, моделей AMD в топе не видать
5
Майнинг на видеокартах вновь становится выгодным
15
Жест последней надежды: Lockheed Martin пытается продать F-35 как ДРЛОиУ
2
Бюджетный чипсет AMD А620 оказался разочаровывающим – высокая стоимость и сложности апгрейда
13
США продаст Польше 24 истребителя F-22 Raptor за 1$
11
ISW: Путин формирует антизападную коалицию
2
В США ожидают контрнаступления ВСУ в ближайшие недели
6
Эрдоган отказался принимать посла Соединённых Штатов Америки
1

Популярные статьи

Т-90М против Leopard 2 и Challenger2 – на что способен танк РФ, и почему у немецкой кошки нет шансов
53
Флотилия "летающих радаров" KJ-500 Китая стремительно растет: Почему США так раздражают эти самолеты
+
США усиливают давление на Китай, стягивая военные корабли в Южно-Китайское море
5
Реальный срок службы батарей электромобилей по данным Recurrent Auto больше чем ожидалось
2
Видеокарта vs монитор – почему выбор видеокарты зависит от разрешения дисплея и глубины кошелька
23
Как я поборол перегрев системы питания бюджетной материнской платы под процессоры AMD Ryzen
32
7 лучших комбинаций процессора и материнской платы для игровых компьютеров весной 2023 года
2
Запад разворачивает на границе с Россией тысячу самых опасных танков Североатлантического альянса
6
Гоночные итоги уик-энда 1-2 апреля
6
Об "иммерсивности" в видеоиграх
3

Сейчас обсуждают

RedStone
10:49
"аудиального" Выучи русский язык, олень, в нем есть слова "звук" и производные от него, в частности "звукового".
Об "иммерсивности" в видеоиграх
Ezdiumno ru
10:47
Укры разучились что-либо делать, кроме как жаловаться и клянчить закордонные подачки. Была просто недонация, стала недонация-деградант.
Илон Маск сменил иконку Твиттера на Dogecoin
Александр Пыжов
10:47
Да да... Вот только всё ситуативно, и дальность челенджеров на равнинах ой как решает, надеюсь им не дадут возможности вести танковую дуэль, и тем более на открытых пространствах более 5 км, а уничтож...
Т-90М против Leopard 2 и Challenger2 – на что способен танк РФ, и почему у немецкой кошки нет шансов
Артём Николаев
10:44
Играйте на понижение.
Доходность майнеров продолжает расти, видеокарта RTX 4090 приносит 260 рублей чистой прибыли
Китя.
10:40
Окупаемость 2 года. а если карта без гарантий и сломается не успев окупится сразу в минус.
Доходность майнеров продолжает расти, видеокарта RTX 4090 приносит 260 рублей чистой прибыли
Xmast
10:38
На частотах 4800-6400 у памяти одни и те же тайминги. Т.е. если их на 6-6.4Ггц поджать то разница с памятью в 7.2-8Ггц будет микроскопической. И не понадобятся платы за 80к. Вообщем-то эти темы уже о...
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
il-nul il-nul
10:33
У многих крупных ресурсов уже начали появляться горелые чипы (у того же 3DNews тоже погорел, на ровном месте, без разгона, смотрите там свежую статью). Даже с обычной 7950x (без 3D) начала копится нех...
GeForce RTX 4070 в Geekbench примерно на 20% быстрее RTX 3070Ti и настолько же медленнее RTX 4070Ti
Дмитрий Фомин
10:30
Карта не одна же... Деньги лишними не бывают, даже 7 тыс.
Доходность майнеров продолжает расти, видеокарта RTX 4090 приносит 260 рублей чистой прибыли
TrEX44
10:29
Тоже в своё время набрал на 2к )
Это не баг, это фича - вспоминаем Легендарную распродажу в Xbox Game Store
Zavodchello Pistolle
10:28
800-900
Заверения Micron об отсутствии влияния китайского расследования на бизнес не помогли избежать дальнейшего снижения курса акций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем