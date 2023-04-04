Уже как полгода Илон Маск является владельцем Twitter. Он объясняет приобретение социальной сети не финансовой заинтересованностью, а идеологическими причинами, по которым видит надобность для будущей цивилизации иметь платформы, на которой можно обсудить широкий спектр мнений без жестокости.
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Впрочем, сейчас же Twitter стал скорее площадкой для экспериментов и странных решений бизнесмена. Одно из таких было принято совсем недавно и оказывает ключевую роль на социальную сеть, ведь поменяло её логотип.
Всем известная «синяя птица», символизирующая Twitter, была изменена на мемную собаку сиба-ину, известную для Маска больше как логотип криптовалюты Dogecoin, влияние на рост и падение которой миллиардер неоднократно оказывал. И это не первоапрельская шутка.
Решение действительно незамысловатое и на его принятие повлиял комментарий подписчика Маска. Он когда-то посоветовал ему приобрести Twitter и изменить логотип социальной сети на собаку сиба-ину.
Стоит отметить, что логотип изменён не везде, например в том же поисковике или во вкладке отображается всем известная синяя птица, когда при загрузке страницы в Twitter или на главной панели виден мем Doge.