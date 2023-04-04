Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин в конце концов заберёт всю Украину. Трамп считает, что нашёл бы с Путиным общий язык и при нём входа российских войск на украинские территории никогда бы не случилось.
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Он добавил, что Путину было бы намного лучше при президентстве Трампа, ведь тогда ему бы не пришлось брать под контроль украинские территории. Экс-президент штатов уже высказывался насчёт Путина, говоря, что не желает видеть нового российского президента.
В начале марта Дональд Трамп сообщил, что уверен в своей победе на президентских выборах и сможет положить конец боевым действиям в первый же день своего президентства - до входа в Овальный кабинет, чем предотвратит Третью мировую войну.
На текущий момент Дональд Трамп находится в Нью-Йорке, где пройдёт судебное заседание по его делу. Ему выдвигают более 30 обвинений, некоторые из них предполагают уголовную ответственность. Трамп, как и его адвокаты, отрицают вину бывшего президента, предсказывая расплату Байдена за такую «охоту на ведьм»