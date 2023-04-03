Потому что не видит мирного урегулирования конфликта.

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Сегодня стартовала первая за последние пять лет конференция Министров иностранных дел стран-участников североатлантического альянса совместно с представителями от Украины. Она продлиться до 5 апреля и уже есть определённые анонсы от Генерального секретаря Йенса Столтенберга касаемо обсуждаемых вопросов.

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По словам главы НАТО, 4-5 апреля будет поднят вопрос о долгосрочной программе военной поддержки Украины. Связано это с тем, что руководство североатлантического альянса не видит готовности России к мирному урегулированию конфликта, поэтому собирается поддерживать украинцев на время боевых действий.

К своим словам Йенс Столтенберг добавил, что Украина присоединиться к североатлантическому альянсу в «долгосрочной перспективе», так что даже окончание боевых действий не говорит о скором вступлении страны в НАТО. Он упомянул, что с момента 24 февраля 2022 года страны-участники НАТО передали Вооружённым силам Украины вооружения на 65 миллиардов евро.

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Президент Украины Владимир Зеленский получил официальное приглашение на саммит альянса, который пройдёт в июле этого года. До этого посещение украинским президентом летней встречи стран-участников НАТО оставалось неподтверждённой, но очевидной информацией.