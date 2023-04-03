Издание The New York Times опубликовало статью, где рассказало про то, как Китай может отслеживать боевые действия на украинских территориях, чтобы планировать свои военные операции по Тайваню. Связано это с тем, что обе стороны конфликта, в том числе западные союзники, показывают своё вооружение в условиях военных действий.
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Автор издания изучил более 100 исследовательских работ и статей, где китайцы анализируют боевые действия и используемое вооружение сторонами конфликта. Особый интерес проявляется к российскому гиперзвуковому оружию. Использование Вооружёнными силами Украины Starlink тоже впечатляет китайцев, так как Россия не удаётся перебить спутниковую связь, поэтому они видят надобность в создании чего-то аналогичного.
Главной проблемой в Пекине видят логистику, которая неидеальна даже в сухопутных условиях Восточной Европы, что уже говорить о Дальнем Востоке. Тем более если Китай решиться «брать» остров Республики Тайвань, то им придётся думать о перевозке снаряжения через морские пути.
Один из бывших военных исследователей, работающий в столичном Университете Цинхуа, видит необходимость поддерживать сухопутные силы по мере наращивания авиации и флота. По его мнению, великая держава должна иметь силы на суше, чтобы не терять преимущество на поле боя.
The New York Times подытожило статью тем, что бюджет Китай превосходит российский в более чем три раза, поэтому если они поставят перед собой цель захвата Тайваня, то с учётом продемонстрированного боевого опыта смогут решить многие возможные проблемы.