Пока Украина надеется вступить в Европейский союз, Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в своём Twitter выложил публикацию, где поздравил Украину со вступлением в европейскую семью, назвав это историческим событием для самой страны и Европейского союза. Нюанс в том, когда был выложен пост - 1 апреля.
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В социальной сети шутку латвийского политика не оценили, поэтому следующим постом он выложил публикацию с извинением за неприемлемый юмор. Позже автор счёл нужным удалить обе публикации - и с первоапрельской шуткой, и с извинением за неё. И вправду ситуация достаточно неожиданная, ведь Латвия известна своей открытой антироссийской позицией и поддержкой Украины.
В конце февраля 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский обратился с официальной просьбой к руководству Европейского союза ускорить процедуру вступления Украины в союз на фоне боевых действий. Стране удалось получить статус кандидата, однако выполнить ряд европейских реформ по-прежнему необходимо. Украинский президент на момент февраля 2023 года заявлял, что уже выполнено 72% из них.
Впрочем, вступление Украины в Европейский союз никак не отразиться на положении страны в боевых действиях, разве что может незначительно усилить финансовую поддержку от стран-участников союза.