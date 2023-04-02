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США ищут аналоги ATACMS для поставок Украине дальнобойного оружия
Потому что запасы ракет такого типа невелики.
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Председатель Объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов Америки Марк Милли в интервью изданию Defence One рассказал причины, по которым дальнобойные ракеты ATACMS с дальностью до 300 километров не поставляются Вооружённым силам Украины. В Украине заинтересованы этими ракетами из-за возможности выпускать их с M142 HIMARS.

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По словам американского военачальника, на текущий момент у штатов не такие уж и большие запасы ракет ATACMS, чтобы ими делиться. Он делает акцент на то, что есть аналоги с большой дальностью, которые ничем не хуже и могут быть поставлены при необходимости.

В пример приводятся ударные беспилотные летательные аппараты, в том числе британского производства. Американский генерал добавил, что сейчас рассматриваются как раз таки варианты, чтобы «дать им(прим. украинской армии) чуть больше возможностей».

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Стоит отметить, что Марк Милли не исключает поставку ATACMS в будущем. Он не берётся прогнозировать как сложится дальнейшая ситуация и какие решения будут приниматься по обстоятельствам.

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#сша #украина #atacms
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