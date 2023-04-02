Председатель Объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов Америки Марк Милли в интервью изданию Defence One рассказал причины, по которым дальнобойные ракеты ATACMS с дальностью до 300 километров не поставляются Вооружённым силам Украины. В Украине заинтересованы этими ракетами из-за возможности выпускать их с M142 HIMARS.
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По словам американского военачальника, на текущий момент у штатов не такие уж и большие запасы ракет ATACMS, чтобы ими делиться. Он делает акцент на то, что есть аналоги с большой дальностью, которые ничем не хуже и могут быть поставлены при необходимости.
В пример приводятся ударные беспилотные летательные аппараты, в том числе британского производства. Американский генерал добавил, что сейчас рассматриваются как раз таки варианты, чтобы «дать им(прим. украинской армии) чуть больше возможностей».
Стоит отметить, что Марк Милли не исключает поставку ATACMS в будущем. Он не берётся прогнозировать как сложится дальнейшая ситуация и какие решения будут приниматься по обстоятельствам.