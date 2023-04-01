Государственное Бюро Расследований Украны, расследующее преступления государственных служащих, рассказало о военнослужащем, из-за халатности которого Вооружённые силы Украины лишились почти 90 тонн авиатоплива. Ущерб оценили в 6,5 миллионов гривен(приблизительно 177 тысяч долларов)
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В феврале 2022 года военнослужащий, в обязанности которого входило обеспечение сохранения горюче-смазочных материалов в одной из военных частей, не проверил плотность резервуара, где было погружено авиатопливо для газотурбинных двигателей, в следствии чего произошла утечка 89 тонн авиационного топлива.
Военнослужащего обвиняют по уголовной статье военного времени, которая предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет за небрежное отношение к несению военной службы. Доведением дела до суда будет заниматься Одесская военная прокуратура.
В пресс-службе правоохранительного органа отмечают, что в военное время рациональное использование материальных ценностей приобретает особый вес и значение.