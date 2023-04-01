Беларусь сказала, чтобы страны не вмешивались во "внутренние" дела России.

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Во время заседания Совета безопасности Организации Объединённых Наций(ООН) Гэн Шуан, заместитель постоянного представителя Китая в ООН, заявил, что их страна выступает против какой-либо передачи ядерного оружия странами, владеющим им, в том числе размещения оружия такого типа на территории других стран.

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В своей речи дипломат напомнил о рассуждениях пяти стран, владеющих ядерным оружием, что ядерную войну невозможно выиграть, соответственно, и начинать тоже не стоит. Китай призывает все страны с ядерным арсеналом выполнить свои обязательства - уменьшать риск ядерной конфронтации, минимизируя конфликты с такими же странами

Представитель Беларуси выразил несогласие с китайской позицией, объявив, что миру не нужно вмешиваться во "внутренние дела" России. Белорусский представитель отметил, что оружие не было передано, а лишь размещено на территории Беларуси, поэтому контроль по-прежнему остаётся у российских властей.

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В свою очередь, Беларусь обратилась к Украине и Соединённым Штатам Америки. От Соединённых Штатов Америки они хотят вывода ядерного арсенала с иностранных государств, а от Украины - обращения к североатлантическому альянсу с требованием прекратить совместные ядерные миссии.