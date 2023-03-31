Недавно глава МАГАТЭ ездил на Запорожскую АЭС с инспекцией.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси несколько дней назад совершил поездку на территорию Запорожскую АЭС с инспекцией, сделав из этого определённые выводы.

реклама

По его словам, концентрация военных сил в регионе была существенно увеличена, из-за чего обеспечивать защиту электростанции больше не представляется возможным. Ситуация в целом не становится лучше, а военные действия лишь усиливаются.

Это была вторая поездка Генерального директора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Первая проводилась в прошлом году для того, чтобы оценить ситуацию с ядерной безопасностью «из первых рук». Агентство регулярно отсылало на территорию атомной электростанции своих инспекторов, чтобы контролировать ситуацию на объекте атомной энергетики.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Министерство энергетики Украины с момента получения российскими военнослужащими контроля над атомной электростанцией в Энергодаре неоднократно пыталось договориться о «нейтральности» объекта, добиваясь вывода военных формирований с города. К этому привлекали и Рафаэля Гросси, однако никакого успеха по очевидным причинам нет.