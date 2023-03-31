Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
МАГАТЭ не видит возможности защитить Запорожскую АЭС из-за увеличения концентрации военных
Недавно глава МАГАТЭ ездил на Запорожскую АЭС с инспекцией.
рекомендации
4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
4080 Gigabyte Aorus дешевле такой же 3080
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси несколько дней назад совершил поездку на территорию Запорожскую АЭС с инспекцией, сделав из этого определённые выводы.

реклама

По его словам, концентрация военных сил в регионе была существенно увеличена, из-за чего обеспечивать защиту электростанции больше не представляется возможным. Ситуация в целом не становится лучше, а военные действия лишь усиливаются.

Это была вторая поездка Генерального директора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Первая проводилась в прошлом году для того, чтобы оценить ситуацию с ядерной безопасностью «из первых рук». Агентство регулярно отсылало на территорию атомной электростанции своих инспекторов, чтобы контролировать ситуацию на объекте атомной энергетики.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Министерство энергетики Украины с момента получения российскими военнослужащими контроля над атомной электростанцией в Энергодаре неоднократно пыталось договориться о «нейтральности» объекта, добиваясь вывода военных формирований с города. К этому привлекали и Рафаэля Гросси, однако никакого успеха по очевидным причинам нет.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #заэс #магатэ
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Россия договаривается с КНДР о военных поставках в обмен на еду - Белый дом
Белый дом: НАТО намерено обеспечить Украину всем необходимым для контрнаступления
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
96
Германия выделит Украине 12 миллиардов евро на закупку военной техники к 2032 году
10
The Guardian: украинские танкисты не смогли освоить Challenger2, сбегали с уроков и не сдали экзамен
12
Главком сил НАТО в Европе рассказал как повлиял военный конфликт на североатлантический альянс
3
Поставленные Украине Leopard 2 примут участие в боевых действия только в апреле - мае
4
Минобороны РФ сообщило, что в зоне СВО была впервые сбита новая украинская ракета «Гром-2»
5
Экс-распорядитель крупного фонда предсказал «контролируемый подрыв» 186 американских банков
10
Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции прекратит экспорт зерна из России
5
Высокопоставленный чиновник пообещал, что Украина скоро создаст БПЛА с дальностью полета 3000 км
9
Правительство Польши закупит 800 тысяч боеприпасов на $2,8 миллиарда для Украины
+
6 крайне сомнительных игровых видеокарт NVIDIA, которые вообще не должны были поступить в продажу
19
Стремительный переход на расчет в юанях может говорить о скором окончании СВО
10
Президент Венгрии призвала Россию вывести войска с Украины
94
Почему видеокарты AMD продаются хуже NVIDIA, и кто на самом деле делает лучшие видеокарты на рынке
17
Выпущена бета-версия OBS Studio 29.1 с поддержкой потоковой передачи AV1 и HEVC
1
На Украине специалисты ВСУ изучают устройство и схемотехнику сбитых БПЛА "Герань"
9
Минобороны вывело на орбиту очередной спутник военного назначения
+
Командир «Ахмата» считает, что контрнаступление ВСУ станет последним заходом для киевского режима
9
Убыток компании «Вкусно – и точка» составил 11,3 млрд руб. за первый год работы
40
Словацкие истребители МиГ-29, переданные Украине, уже замечены в Харьковской области
3

Популярные статьи

10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
105
Истребители Су-35 наращивают доминирование ВКС России в зоне боевых действий на Украине
10
Xbox series S - нераскрытый потенциал консолей Microsoft
21
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
130
Core 2 Quad Q8300 или первый "тик" комом
49
Мексиканские картели активно используют контрабандное оружие из Украины - реакция США
10
The Last of Us Part 1 PC - краткий обзор отличной игры с ужасной оптимизацией
43
Как умер жанр комедий в 21 веке - о причинах, скандалах, расследованиях
10
MSI Vigor GK30 RU - надежная и недорогая плунжерная клавиатура для нетребовательного геймера
8
Разделение Alibaba решило загадку Джека Ма – Asia Times
1

Сейчас обсуждают

keolm
04:19
GeForce 256 сейчас имеет коллекционную ценность, за несколько тысяч рублей можно продать. 3Dfx карточки тоже от 3000 и выше сейчас стоят. Также все старшие модели в сериях ценятся, типа Geforce 2TI, G...
Возвращение блудного Radeon'a, или как видеокарты заполоняют мою квартиру
Saturianin
04:18
Купил 3080 ti, включил рт, увидел фпс, выключил. Людей которые серьёзно берут нвидию из-за лучей считаю...очень недалёкими людьми, скажем мягко, легко внушаемыми. ЗЫ Купил нвидию только из-за того чт...
10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
Алекс Жмышенко
04:14
4090 от них скорей всего были на бу чипах от 1050 ти
Nvidia начала бороться с поддельными видеокартами GeForce
32Влад32
04:13
В России геев нет??? Ты не видел? Очки одень. Да пусть себе живут. Только пусть парады устраивают у себя в квартире. Может Китай нам и конкурент, но уж лучше с ними иметь партнерские отношения, чем жд...
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
32Влад32
04:09
Иди в жопу. Не ради яхт идут на СВО. Ради того, чтобы нацистов извести.
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
32Влад32
04:05
А почему бы нет? Я бы даже сказал, почему не сделали так раньше?
Россия договаривается с КНДР о военных поставках в обмен на еду - Белый дом
Rulon Oboev
03:56
Аку енный путриотизм: пользоваться западными технологиями и тут же их обсирать. Пидеть "НАТО кантоны" и кататься в Турцию. Говорить о не дадим своих территорий и лечь под Китай. Никто пилять не придёт...
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
Nacvark
03:53
https://ru.wikipedia.org/wiki/Континент Некоторые делят континенты на части света, в том числе Америку на южную и северную, Евразию на Европу и Азию. Там же и гифка есть с разными вариациями.
Главком сил НАТО в Европе рассказал как повлиял военный конфликт на североатлантический альянс
Rulon Oboev
03:42
Реинкарнация гит тлера удалась - пут лер просрал всë и в итоге прое пали кварталу 95. Всё увидели мощь РА. Со складов РФии едут все консервы лохматых годов. хозяин из китая не помог и не поможет
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
Vic Lev
03:33
По этой логике и Израиль, воюя с намного численно превосходящим врагом, был обречён... И кто неизменно побеждал в результате? Недурно бы подучить уроки истории.
Германия выделит Украине 12 миллиардов евро на закупку военной техники к 2032 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем