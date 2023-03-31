Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси несколько дней назад совершил поездку на территорию Запорожскую АЭС с инспекцией, сделав из этого определённые выводы.
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По его словам, концентрация военных сил в регионе была существенно увеличена, из-за чего обеспечивать защиту электростанции больше не представляется возможным. Ситуация в целом не становится лучше, а военные действия лишь усиливаются.
Это была вторая поездка Генерального директора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Первая проводилась в прошлом году для того, чтобы оценить ситуацию с ядерной безопасностью «из первых рук». Агентство регулярно отсылало на территорию атомной электростанции своих инспекторов, чтобы контролировать ситуацию на объекте атомной энергетики.
Министерство энергетики Украины с момента получения российскими военнослужащими контроля над атомной электростанцией в Энергодаре неоднократно пыталось договориться о «нейтральности» объекта, добиваясь вывода военных формирований с города. К этому привлекали и Рафаэля Гросси, однако никакого успеха по очевидным причинам нет.