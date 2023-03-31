Издание The Guardian, ссылаясь на заявления британских чиновников, сообщило о завершении обучения украинских военнослужащих по эксплуатации танков Challenger, которые обещают поставить украинской армии в количестве 28 единиц вместе со снарядами, содержащими компоненты обеднённого урана для большей бронепробиваемости.
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Британский министр обороны Бен Уоллес отмечает, что его впечатляет способность и решимость украинских военных в обучении. Он напомнил о готовности Великобритании поддерживать Украину столько, сколько ей необходимо.
Обучение украинских военнослужащих стартовало приблизительно с января, когда Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об отправке Украине британских танков Challenger 2. Британские инструкторы обучали военных вождению танков, совместной работе в составе экипажа, эффективному выявлению и поражению целей. О завершении обучения стало известно спустя несколько недель инструктирования по вождению танков.
Увидеть британские танки в боевых действиях можно будет к моменту украинского контрнаступление, если таковое состоится ближе к концу весны. Там же будут задействованы немецкие танки Leopard 2.