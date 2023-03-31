Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
The Guardian: Украинские военнослужащие успешно завершили обучение на танках Challenger 2
Увидеть танки в боевых действиях можно будет в украинском контрнаступлении.
рекомендации
4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
4080 Gigabyte Aorus дешевле такой же 3080
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Издание The Guardian, ссылаясь на заявления британских чиновников, сообщило о завершении обучения украинских военнослужащих по эксплуатации танков Challenger, которые обещают поставить украинской армии в количестве 28 единиц вместе со снарядами, содержащими компоненты обеднённого урана для большей бронепробиваемости.

реклама

Британский министр обороны Бен Уоллес  отмечает, что его впечатляет способность и решимость украинских военных в обучении. Он напомнил о готовности Великобритании поддерживать Украину столько, сколько ей необходимо.

Обучение украинских военнослужащих стартовало приблизительно с января, когда Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об отправке Украине британских танков Challenger 2. Британские инструкторы обучали военных вождению танков, совместной работе в составе экипажа, эффективному выявлению и поражению целей. О завершении обучения стало известно спустя несколько недель инструктирования по вождению танков.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Увидеть британские танки в боевых действиях можно будет к моменту украинского контрнаступление, если таковое состоится ближе к концу весны. Там же будут задействованы немецкие танки Leopard 2.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #великобритания #challenger 2 #challenger
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Отставной офицер Британии высказал своё мнение о возможном нападении ВСУ на Крым
Бывший офицер разведки США рассказал о возможном поражении ВСУ, которое может случиться уже летом
Белый дом: НАТО намерено обеспечить Украину всем необходимым для контрнаступления
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
88
Германия выделит Украине 12 миллиардов евро на закупку военной техники к 2032 году
8
The Guardian: украинские танкисты не смогли освоить Challenger2, сбегали с уроков и не сдали экзамен
12
Главком сил НАТО в Европе рассказал как повлиял военный конфликт на североатлантический альянс
2
Поставленные Украине Leopard 2 примут участие в боевых действия только в апреле - мае
3
Минобороны РФ сообщило, что в зоне СВО была впервые сбита новая украинская ракета «Гром-2»
5
Экс-распорядитель крупного фонда предсказал «контролируемый подрыв» 186 американских банков
10
Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции прекратит экспорт зерна из России
5
Высокопоставленный чиновник пообещал, что Украина скоро создаст БПЛА с дальностью полета 3000 км
9
Правительство Польши закупит 800 тысяч боеприпасов на $2,8 миллиарда для Украины
+
6 крайне сомнительных игровых видеокарт NVIDIA, которые вообще не должны были поступить в продажу
19
Президент Венгрии призвала Россию вывести войска с Украины
94
Почему видеокарты AMD продаются хуже NVIDIA, и кто на самом деле делает лучшие видеокарты на рынке
16
Выпущена бета-версия OBS Studio 29.1 с поддержкой потоковой передачи AV1 и HEVC
1
На Украине специалисты ВСУ изучают устройство и схемотехнику сбитых БПЛА "Герань"
9
Минобороны вывело на орбиту очередной спутник военного назначения
+
Командир «Ахмата» считает, что контрнаступление ВСУ станет последним заходом для киевского режима
9
Убыток компании «Вкусно – и точка» составил 11,3 млрд руб. за первый год работы
38
Стремительный переход на расчет в юанях может говорить о скором окончании СВО
10
Зеленский назвал причины упорной обороны Бахмута
9

Популярные статьи

10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
104
Истребители Су-35 наращивают доминирование ВКС России в зоне боевых действий на Украине
10
Xbox series S - нераскрытый потенциал консолей Microsoft
21
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
128
Core 2 Quad Q8300 или первый "тик" комом
49
Мексиканские картели активно используют контрабандное оружие из Украины - реакция США
10
The Last of Us Part 1 PC - краткий обзор отличной игры с ужасной оптимизацией
43
Как умер жанр комедий в 21 веке - о причинах, скандалах, расследованиях
10
MSI Vigor GK30 RU - надежная и недорогая плунжерная клавиатура для нетребовательного геймера
8
Разделение Alibaba решило загадку Джека Ма – Asia Times
1

Сейчас обсуждают

dagnoparte
01:25
Бандеровцев к бандере!
С мест сообщают, что Россия применила планирующие авиабомбы против резервов ВСУ в Константиновке
Рики Тиkи
01:22
ну вот и 2 акк, Аллка третий - сколько еще?
Президент Венгрии призвала Россию вывести войска с Украины
Рики Тиkи
01:19
как вы предсказуемы ботские отродья, ни капли знаний и ума, вся ваша так называемая "эрудиция" слеплена из говна и телевизора...в следствии этой ущербности, возразить вам аргументировано нечего , тол...
Президент Венгрии призвала Россию вывести войска с Украины
хахахер
01:15
как только дозиметр начнёт показывать там,уран полетит сразу в лондон и вашингтон
The Guardian: Украинские военнослужащие успешно завершили обучение на танках Challenger 2
beltar
01:15
Скажи хрю-хрю, дам желудь.
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
beltar
01:15
Сколько ваших зольдат умерло нам в России абсолютно неинтересно. Наоборот, чем больше вас, убьем, тем меньше потом в лагеря сажать придется.
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
Рики Тиkи
01:15
идешь в наступление боец?! или из за дивана гавкаешь?
В Пентагоне сообщили о завершении ускоренного курса обучения украинских военных управлению ЗРК Patriot
Эовейн Триада
01:14
Это ты про замыливание уже сигнала на ЭЛТ мониторах по VGA... Ну так на нормальных Riva 128 этого уже не было, только на ноунеймах. Я же про качество 3д графики самой. Я уж тогда дорогие карточки не б...
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
beltar
01:14
Держи желудь.
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
Kutuz
01:12
Решил вот, друзья, снова попробовать взяться за старое в виде статей по смартфонам и разной потребительской электронике, а то что-то сейчас многие авторы свернули куда-то не в ту степь. Интересно, нас...
Смартфоны линейки vivo V27 получили кольцевую вспышку и камеру с оптической стабилизацией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем