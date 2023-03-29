Сдача Бахмута серьёзно отразится на украинской репутации.

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Уже долгое время идут боевые действия на Бахмутском направлении, где несмотря на усилия ЧВК Вагнер, украинские военнослужащие продолжают держать оборону, однако территориальные изменения не в пользу Украины имеются.

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Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью изданию Associated Press, где назвал причины обороны Бахмута. По его мнению, город в Донецкой области играет существенную роль в дальнейшем развитии конфликта.

Украинский президент заявил, что если Россия получит контроль над Бахмутом, то она сможет «продать» эту победу западу, Китаю, Ирану и своим союзникам. На Киев же начнётся давление со стороны международного сообщества, которое начнёт ещё больше говорить об общем истощении и желании остановить конфликт любым способом.

В таком случае, как говорит Зеленский, на него лично начнут давить, чтобы он пошёл на компромисс с Россией, в том числе в ущерб украинских интересов.

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Руководство Пентагона ранее комментировало ситуацию с обороной Бахмута, называя город не столько стратегической потерей для Украины, как символической.