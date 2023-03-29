Несмотря на то, что Германия изначально была противником поставок основных боевых танков в Украину, постепенно страна шла на компромиссы. Изначально немцы дали разрешение на экспорт своих танков другими странами, а после сами решили передать определённое количество украинской армии. Для этого Соединённым Штатам Америки нужно было всего лишь взять инициативу на себя, первыми анонсировав поставку танков M1 Abrams.
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Министр обороны Германии заявил, что немецкое правительство перевыполнило свой изначальный план и предоставило Украине целых 18 танков Leopard 2, когда планировало 14 единиц военной техники. Германия также передал Украине 40 бронетранспортёров Marder. Объясняется это тем, что, по мнению немецкого руководство, предоставленные танки смогут отыграть существенную роль в боевых действиях. Немецкий политик добавил, что Киев может полагаться на немецкое правительство в плане военных поставок.
В Украину прибыли и танки от Португалии, правда, в количестве трёх единиц. На текущий момент Киев рассчитывает на как минимум 112 единиц Leopard 2A6/2A4 и 178 Leopard 1A5, правда, большая часть ожидаемого должно прибыть до 2025 года.