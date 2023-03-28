Конституционный суд страны счёл документ соответствующим конституции.

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Не так давно Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина, тем самым обязав 123 страны задержать главу государства при его визите на их территорию. Правда, не все страны, подписавшие Римский статут, согласились выполнять требование.

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Событие совпало с процессом по подписанию Армений этого документа, тем самым признав Международный уголовный суд и его решения. И несмотря на ситуацию с ордером на имя Путина, Конституционный суд страны счёл Римский статут соответствующим конституции, дав армянскому парламенту полное право его ратифицировать.

Издание ТАСС, ссылаясь на свой источник в Министерстве иностранных дел России, сообщают, что ведомство уже предостерегло Армению, что в случае ратификации ими этого документа, у них могут возникнуть «негативные последствия»

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Если же говорить об официальной позиции, то пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на текущий момент Россия не обсуждала с Арменией признание ей Гаагского суда. Депутат армянского парламента Арман Абовян уточнил, что даже если их страна ратифицирует Римский статут, никто в здравом уме не станет арестовывать Путина.