Их число достигнет 2 тысячи снарядов в месяц.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Министр Вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню в интервью газете Le Figaro заявил, что их страна готова увеличить поставку артиллерийских снарядов 155-мм калибра для Украины вдвое. В таком случае общее количество поставляемых снарядов достигнет двух тысяч. Он также добавил, что Франция вскоре всё-таки передаст Украине обещанную систему противовоздушной обороны SAMP-T.

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Несмотря на это, издание The Telegraph утверждает, что Франция тормозит наращивание поставок артиллерийских снарядов для Украины от Европейского союза. Франция настаивает, чтобы выделенные странами-участниками Евросоюза 2 миллиарда евро на закупку артиллерийских снарядов тратились только на заключённые в Европе контракты. По мнению французов, таким образом можно мотивировать европейские компании увеличивать собственное производство боерипасов.

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В любом случае, обещанные две тысячи снарядов на фоне украинских потребностей особо практически ничего не дают. Украина тратит в день от 3 до 6 тысяч артиллерийских снарядов, когда у России это число может достигать 20 тысяч единиц.