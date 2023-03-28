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Intelligence Online: Франция планирует передать Украине 40 истребителей Mirage 2000 через ОАЭ
Рассматриваются и другие экспортёры - Греция, Индонезия.
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По заявлению Президента Франции Эманюэля Макрона, тема западных истребителей для Украины не является предметом табу, поэтому вполне реальна для осуществления. Известно, что между Украиной и Францией идут переговоры по поводу поставок истребителей.

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Французское издание Intelligence Online сообщает, что переговорный процесс привёл к решению передать Украине 40 истребителей Mirage 2000-9, закупку которых хотят сделать через Объединённые Арабские Эмираты, Грецию и Индонезию.

Ранее французская газета Le Figaro писала, что украинские пилоты проходят обучение во Франции на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси. Причём они отмечают, что учебная миссия длиться уже более месяца и в ней задействовано 30 украинских лётчиков.

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Правда, от таких слухов отреклась как Франция, так и Украина. Спикер Военно-воздушных сил Украины уточнил, что на французских авиабазах проходят обучение украинские авианаводчики, а не лётчики истребителей. Интересно, что официальная версия Министерства обороны Франции немного отличается: страна готовит украинских авиаторов противовоздушной обороны.

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