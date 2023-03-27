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Норвежская компания не сможет поставлять Украине больше боеприпасов из-за TikTok
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Венгерское издание VG сообщает, что местная компания-производитель боеприпасов Namno не может нарастить собственные заводские мощности, из-за чего ставится под угрозу увеличение количества поставляемого вооружения в Украину.

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В планах компании было расширяться, что позволило бы поставлять больше боеприпасов североатлантическому альянсу, норвежской и украинской армии. Однако строящийся недалеко дата-центр TikTok забирает на себя все излишки доступной электроэнергии, которые необходимы для запланированного норвежской компанией строительства.

Генеральный директор Namno Мортен Брандсе заявил, что Норвегия станет ярким примером посмешища в североатлантическом альянсе, если социальная сеть TikTok испортит все планы по наращиванию военного производства. Он посоветовал норвежским властям расставлять приоритеты: либо дать интернету хранить больше видео с кошками, либо обеспечить «критически важные общественные функции»

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На текущий момент Украина страдает дефицитом боеприпасов, конкретно артиллерийских снарядов калибра 155-м, которых в день выпускается в три раза меньше, чем это делается российской армией.

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#украина #tiktok #норвегия #namno
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