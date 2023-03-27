Министр иностранных дел страны видит несоответствие венгерских интересов американским.

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство Соединённых Штатов Америки делает себя «недружественным союзником» по отношению к венгерскому государству. Связано это с тем, что Будапешт отстаивает свои национальные интересы - считает венгерский министр.

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Одна из причин, по которой штаты не хотят относится к Венгрии по-союзнически - «консервативное, правое и патриотичное правительство, мощно представляющее национальные интересы и не признающие зарубежные указания»

Что касаемо укрепления связей с Россией, Петер Сийярто отрицает это. Венгрия выступает за «рациональные сотрудничество» с Россией, уделяя особое внимание энергетической сфере. Стоит отметить, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно проявлял политическую симпатию Путину.



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Венгрия единственная страна в Европейском союзе, осудившая военные поставки Украине, а также призвавшая страну пойти на российские условия для мирного урегулирования конфликта. Венгерское правительство выступает за смягчение антироссийских санкций. Они также заявляли, что будут игнорировать решение Международного уголовного суда по аресту Путина.