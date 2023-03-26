Она считает, что это противоречит действующей конституции.

Бывший кандидат на пост Президента Беларуси Светлана Тихановская записала обращение, где прокомментировала размещение на территории Беларуси ядерного оружия с помощью российского арсенала, анонсированного российским президентом Владимиром Путиным.

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Она считает, что такое решение не соответствует безъядерному статусу Беларуси, определённому в конституции, и ставит под угрозу безопасность страны. Также она заявила, что Россия - враг белорусской государственности, призвав международное сообщество обеспечить вывод российских войск с территории Беларуси. Бывший белорусский политик упомянула и Будапештский меморандум, грубое нарушение которого она видит в сложившейся ситуации.

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После президентских выборов 2020 года в Беларуси Светлана Тихановская находится на территории Литвы, где парламент страны признал её белорусским президентом. Сама Тихановская себя таковой не считает, так как не имеет реальной власти, а на текущий момент и поддержки общественности. В 2021 году у неё была встреча с американским президентом.