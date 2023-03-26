Однако три системы из пяти всё-таки были поставлены.

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Издание CNN ссылается на информацию индийского парламента, что Россия отказывается дальше выполнять контракт на поставку зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» из-за невозможности это сделать. Всего было поставлено три единицы техники из пяти обещанных.

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Россия в официальном письменном обращении передала информацию, что не может до конца выполнить военный контракт с Индией, подписанный в 2018 году. Его стоимость составляет 5,4 миллиарда долларов. Военно-воздушные силы Индии также ожидали поставки комплектующих для истребителей МиГ-29 и Су-30МКИ.

Вполне вероятно, что Россия на фоне участия в боевых действиях решила не продавать современную военную технику, применение которой можно найти на полях сражений.

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Стокгольмский международный институт исследований проблем мира(SIPRI) признаёт Россию вторым по численности поставляемой техники экспортёром военных технологий. Ситуация с Индией может негативно сказаться на дальнейших военных контрактах с Россией из-за невозможности страны выполнять их, тем самым опустив её в рейтинге.