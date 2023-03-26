Издание CNN ссылается на информацию индийского парламента, что Россия отказывается дальше выполнять контракт на поставку зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» из-за невозможности это сделать. Всего было поставлено три единицы техники из пяти обещанных.
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Россия в официальном письменном обращении передала информацию, что не может до конца выполнить военный контракт с Индией, подписанный в 2018 году. Его стоимость составляет 5,4 миллиарда долларов. Военно-воздушные силы Индии также ожидали поставки комплектующих для истребителей МиГ-29 и Су-30МКИ.
Вполне вероятно, что Россия на фоне участия в боевых действиях решила не продавать современную военную технику, применение которой можно найти на полях сражений.
Стокгольмский международный институт исследований проблем мира(SIPRI) признаёт Россию вторым по численности поставляемой техники экспортёром военных технологий. Ситуация с Индией может негативно сказаться на дальнейших военных контрактах с Россией из-за невозможности страны выполнять их, тем самым опустив её в рейтинге.