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Россия не сможет выполнить военный контракт по поставке Индии С-400 «Триумф»
Однако три системы из пяти всё-таки были поставлены.
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Издание CNN ссылается на информацию индийского парламента, что Россия отказывается дальше выполнять контракт на поставку зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» из-за невозможности это сделать. Всего было поставлено три единицы техники из пяти обещанных.

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Россия в официальном письменном обращении передала информацию, что не может до конца выполнить военный контракт с Индией, подписанный в 2018 году. Его стоимость составляет 5,4 миллиарда долларов. Военно-воздушные силы Индии также ожидали поставки комплектующих для истребителей МиГ-29 и Су-30МКИ.

Вполне вероятно, что Россия на фоне участия в боевых действиях решила не продавать современную военную технику, применение которой можно найти на полях сражений. 

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Стокгольмский международный институт исследований проблем мира(SIPRI) признаёт Россию вторым по численности поставляемой техники экспортёром военных технологий. Ситуация с Индией может негативно сказаться на дальнейших военных контрактах с Россией из-за невозможности страны выполнять их, тем самым опустив её в рейтинге.

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#россия #индия #с-400 #триумф
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