Предполагается, что заказчики делают запасы на случай введения санкций против российской рыбопромышленности.

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Издание Daily Express сообщает, что несмотря на введённые антироссийские санкции, экспорт российской рыбы в страны европейского континента продолжает расти. За прошлый год количество экспортируемой рыбы выросло на 18,7%(198,8 тысяч тонн товара)

реклама

Интересно, что активнее всего закупают рыбу компании из стран, поддерживающих усиление санкций против России. Речь о Польше, Нидерландах и Германии. Всероссийская Ассоциация Рыбохозяйственных Предприятий, Предпринимателей и Экспортеров(ВАРПЭ) заявляет, что денежный оборот рыбной торговли за год вырос на 57,6%(чуть более миллиарда долларов)

Ассоциация рыбопромышленников России прогнозирует, что 2023 год поставит очередной рекорд в экспорте рыбной промышленности. Они учитывают значительно выросшие показатели экспорта в начале года, превышающие прошлогодние.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Предполагается, что заказчики делают запасы российской рыбы на случай введения антироссийский санкций в стороне рыбной промышленности России, что усложнит дальнейшую торговлю рыбой со страной.