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Экспорт российской рыбы в Европу растёт несмотря на санкции - Daily Express
Предполагается, что заказчики делают запасы на случай введения санкций против российской рыбопромышленности.
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Издание Daily Express сообщает, что несмотря на введённые антироссийские санкции, экспорт российской рыбы в страны европейского континента продолжает расти. За прошлый год количество экспортируемой рыбы выросло на 18,7%(198,8 тысяч тонн товара)

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Интересно, что активнее всего закупают рыбу компании из стран, поддерживающих усиление санкций против России. Речь о Польше, Нидерландах и Германии. Всероссийская Ассоциация Рыбохозяйственных Предприятий, Предпринимателей и Экспортеров(ВАРПЭ) заявляет, что денежный оборот рыбной торговли за год вырос на 57,6%(чуть более миллиарда долларов)

Ассоциация рыбопромышленников России прогнозирует, что 2023 год поставит очередной рекорд в экспорте рыбной промышленности. Они учитывают значительно выросшие показатели экспорта в начале года, превышающие прошлогодние.

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Предполагается, что заказчики делают запасы российской рыбы на случай введения антироссийский санкций в стороне рыбной промышленности России, что усложнит дальнейшую торговлю рыбой со страной.

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#россия #европа
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