Его распространили в ряде крупных российских Telegram каналах.

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В крупных российских Telegram каналах появилось заявление российской актрисы Марии Шукшиной, где говорится, что вакцинация от коронавируса «Спутником» - начало американской специальной операции по уничтожению россиян. Актрисе приписывают мнение, что M142 HIMARS наводятся по вакцинированным гражданам.

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Один из таких Telegram каналов - «Топор», в котором почти 6,2 миллиона подписчиков. Соответствующий пост набрал уже 1,4 миллиона просмотров. Позже администрация канала добавила отметку, что актриса опровергла приписываемые ей слова.

Сама Мария Шукшина опровергла, что говорила подобное. В подтверждение тому она указывает на отсутствие источников у изданий и каналов, распространивших информацию. Российская актриса считает, что её «заказали», правда, кому выгодна сейчас тема коронавирусной болезни - непонятно.

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Стоит отметить, что Шукшина действительно активно выступала против вакцинации россиян. На фоне этого был заблокирован её Instagram и YouTube аккаунт, поэтому сейчас она делится мыслями в Telegram-е.