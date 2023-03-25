На фоне прошедшей агитационной работы в российских тюрьмах, ЧВК «Вагнер» удалось пополнить свои ряды новыми бойцами. Какие-то из них продолжат служба, а какие-то решат после обещанного президентского помилования вернуться к мирной жизни.
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Павел Гусев, состоящий в президентском Совете по правам человека, хоть и не видит угрозы в освобождённых заключённых, но отмечает, что всё-таки они бывшие преступники и имеют склонность совершить рецидив своего проступка .
Чтобы это не произошло, Гусев предлагает предоставить всем помилованным «вагнеровцам» рабочие места, в таком случае они могли бы более плавно социализироваться. Представитель Совета по правам человек обратился и к россиянам тоже, порекомендовав им не делить людей на сидевших и не сидевших, ведь каждый мог оказаться на месте заключённого, совершившего преступление на фоне отсутствия денег и работы.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщает о помиловании 5 тысяч заключённых. Он отмечает, что только 0,31% из помилованных совершили рецидив после возвращения из зоны боевых действий.