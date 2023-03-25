Об он этом сказал в эфире «Говорит Москва»

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В эфире «Говорит Москва» Михаил Делягин, занимающий должность заместителя председателя комитета Государственной думы по экономической политике, объяснил причину низкой безработицы в стране. По его словам, гордиться малым количеством безработных не стоит, ведь причина тому - мобилизация, высокая смертность и иммиграция.

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Он отмечает, что такая тенденция длиться с 2021 года, когда убыль населения составила более одного миллиона человек. Депутат Госдумы озвучил приблизительную убыль населения за 2022 год: «Вымирание населения за прошлый год - порядка 600 000 человек, ещё сколько-то, ну точно больше 200 000, убежало, правда, примерно половина убежавших вернулись, но всё равно минус 700 тысяч человек»

Делягин в ироничной форме порекомендовал угробить ещё один миллион населения оптимизацией здравоохранения, чтобы понизить количество безработных. Также он выступил и с критикой мобилизации, в той же форме посоветовав мобилизовать ещё 300 тысяч граждан.

Депутат видит проблему и в материнском капитале, который слишком низок, из-за чего потенциальные матери отказываются от желания иметь детей, боясь грянуть в нищету.

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На текущий момент по данным Министерства труда уровень безработицы в России составляет 2.7 миллиона человек(3,6% от общего населения)