Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Депутат Госдумы объяснил низкую безработицу мобилизацией и высокой смертностью
Об он этом сказал в эфире «Говорит Москва»
рекомендации
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

В эфире «Говорит Москва» Михаил Делягин, занимающий должность заместителя председателя комитета Государственной думы по экономической политике, объяснил причину низкой безработицы в стране. По его словам, гордиться малым количеством безработных не стоит, ведь причина тому - мобилизация, высокая смертность и иммиграция.

реклама

Он отмечает, что такая тенденция длиться с 2021 года, когда убыль населения составила более одного миллиона человек. Депутат Госдумы озвучил приблизительную убыль населения за 2022 год: «Вымирание населения за прошлый год - порядка 600 000 человек, ещё сколько-то, ну точно больше 200 000, убежало, правда, примерно половина убежавших вернулись, но всё равно минус 700 тысяч человек»

Делягин в ироничной форме порекомендовал угробить ещё один миллион населения оптимизацией здравоохранения, чтобы понизить количество безработных. Также он выступил и с критикой мобилизации, в той же форме посоветовав мобилизовать ещё 300 тысяч граждан.

Депутат видит проблему и в материнском капитале, который слишком низок, из-за чего потенциальные матери отказываются от желания иметь детей, боясь грянуть в нищету.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

На текущий момент по данным Министерства труда уровень безработицы в России составляет 2.7 миллиона человек(3,6% от общего населения)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #госдума #делягин
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

СПЧ предложило трудоустроить всех помилованных заключённых из ЧВК «Вагнер»
Медведев высказал свое мнение по поводу увеличения российской армии до 1,5 миллион человек
Конкурент Эрдогана на президентских выборах признал Крым и другие республики частью России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Boeing RC-135 не рискнул совершить полёт рядом с Крымом без сопровождения двух истребителей
6
Россия расконсервировала Т-54 – может ли танк, созданный во время Второй мировой, отправиться на СВО
130
Вышел документальный фильм о бойцах ЧВК "Вагнер", пришедших в компанию из тюрем и лагерей
2
В ВСУ рассказали об успешном применении планирующих авиабомб самолетами Су-35 ВКС РФ
6
5 популярных видеокарт, которые не подходят для игр и вызывают раздражение и негатив у владельцев
5
По сообщениям генерала ВВС США, русские Су-34 постоянно "кружат" над американской базой в Сирии
10
Пригожин сообщил о выходе фильма о добровольцах ЧВК "Вагнер" - фильм уже доступен для просмотра
3
У Соловьёва допустили комплектование бронетанковой дивизии из Т-34, снятых с постаментов
20
Перенос квантовой информации между разными технологиями открывает путь к квантовому интернету
2
Почему беспорядки во Франции не имеют ничего общего с пенсионной реформой
10
Supercell назвала время отключения игроков из РФ и РБ от серверов
3
Космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил экзопланету с облаками раскаленного гравия
+
Украина использует против России иранские ракеты
4
GeForce GTX 1080 из Китая за 5000 рублей запускает Atomic Heart с 60 FPS на высоких настройках
7
Обнародован примерный уровень быстродействия RTX 4060 Ti — более чем на 35 % быстрее RTX 3060 Ti
8
Financial Times: Казахстан ужесточит борьбу с параллельным импортом
6
Иранские ракеты и дроны прорвали ПВО военной базы США в Сирии "перегрузив" ЗРК NASAMS
1
Выбираем оптимальный процессор для разумных геймеров под 2К-монитор до 30 тысяч рублей
4
Никаких платежей - Arkane заявила, что не добавит в Redfall микротранзакции и магазин
+
Россия показала, чем встретит немецкие "Леопарды" в зоне спецоперации
44

Популярные статьи

Халява в Steam - фармим коллекционные карточки
6
Северная Корея создала дрон с ядерной боеголовкой и сможет топить корабли США «радиоактивным цунами»
5
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Март)
12
США намерены разместить на Тайване склады боеприпасов рассчитывая на блицкриг в битве с Китаем
4
Как правильно настроить любую видеокарту AMD Radeon - решение возникающих проблем
44
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году. Часть 4
2
Как поиграть 24-26 марта в открытую бету Diablo IV в России - краткая инструкция
30
Высокочастотная DDR5 на Intel играм не нужна - тестируем память в режимах от 6400 до 7800 МГц
193
Ограниченное тестирование Counter Strike 2 - как получить доступ и что в него входит
4
Билл Гейтс объявил о начале эпохи искусственного интеллекта и рассказал о рисках, которые она несет
17

Сейчас обсуждают

LifeX
21:56
В играх, где есть ползунок масштаба рендера, лучше использовать минимальное разрешение с минимальным модфикатором рендера и максимальными настройками графики, т.к. некоторые настройки влияют, в т.ч. и...
Высокочастотная DDR5 на Intel играм не нужна - тестируем память в режимах от 6400 до 7800 МГц
century84
21:56
Мы живём не в предвоенном году. Урок был усвоен, мы ударили первыми.
Медведев высказал свое мнение по поводу увеличения российской армии до 1,5 миллион человек
TeslaFan
21:55
Логику включи. Тот кто наступает теряет в среднем в 3 раза больше солдат.
Россия расконсервировала Т-54 – может ли танк, созданный во время Второй мировой, отправиться на СВО
Evgen100
21:52
При этом ни один из них не удосужился вывести мониторинг. Игра нещадно жрёт видеокарту. Там и 3060 мало на высоких настройках. Зато проц теперь отдыхает, в отличие от CS:GO.
Переход c CS:GO на Counter-Strike 2 приводит к двукратному падению FPS
Дмитрий Мальцев
21:50
Да, а видюху эту я тоже купил на алиэкспрессе за 130 баксов :))) Версия от Zotac, с новой системой охлаждения.
Китайские ценники ряда моделей Ryzen 7000 стали ниже американских — Ryzen 5 7600 всего за $210
TeslaFan
21:48
Армату делали для парадов а не для войны.
Россия расконсервировала Т-54 – может ли танк, созданный во время Второй мировой, отправиться на СВО
Yilec
21:46
ИМХО, это тот же Immortal, только сбоку и под другим наклоном.
Бета-тестирование Diablo IV: диалог между авторами и критиками
TeslaFan
21:44
На т34 можно доехать только до первого джавелина
Россия расконсервировала Т-54 – может ли танк, созданный во время Второй мировой, отправиться на СВО
Vitaly Shevzov
21:41
Был ещё более конкретный пример у соседа. 3570к и 16гб памяти плашками по 4гб на 2000мГц. С Радеон р9 380/8 было максимально желейное управление во всех онлайновых проектах типа Батлфилд 1, калофдутий...
Высокочастотная DDR5 на Intel играм не нужна - тестируем память в режимах от 6400 до 7800 МГц
Руслан Бек
21:38
Дон Xyūлеоне, ни совсем точно но в целом правильно, Крым, Мариуполь, Бахмут это география будущего бегства русни
Россия расконсервировала Т-54 – может ли танк, созданный во время Второй мировой, отправиться на СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем