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В США запустили ракету, напечатанную на 3D принтере
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Relativity Space, основанная в 2015 году двумя инженерами в аэрокосмической области, напечатали на 3D принтере ракету высотой 34 метра. Как заявляется, 85% комплектующих ракеты созданы на принтере, в будущем это число хотят увеличить до 95%.

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Компания планировала запустить ракету в начале марта, но этому помешали технические проблемы, включая температуру и давление топлива. Однако ближе к концу месяца(23 марта) им всё же удалось запустить ракету, только запуск оказался не столь удачным: нижняя ступень выполнила свою работу, а вот верхняя загорелась, приземлившись в Атлантическом океане. Изначальной целью было вывести ракету Terran 1 на орбиту с высотой 200 километров, продержав её там хотя бы пару дней.

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Несмотря на неудачи, Relativity Space имеет ряд активных контрактов и привлекает внимание со стороны инвесторов. Главное отличие конкретно этой аэрокосмической компании заключается в использовании 3D печати. Крупные компании, запускающие ракеты в космос, хоть и используют напечатанные комплектующие, но в процентном соотношении их количество и близко не может сравниться с показателями Relativity Space.

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#сша #3d принтер
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