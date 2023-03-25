Сделал он это скрытно - под столом, чтобы никто не понял.

Во время телевизионного обсуждения президентской инициативы по повышению пенсионного возраста на два года - с 62 до 64 лет, Президент Франции Эманнюэль Макрон снял с себя дорогие часы, сделав это достаточно скрытно - под столом. Французы предполагают, что французский президент решил таким образом не злить бедняков.

реклама

В Администрации президента уже успели оправдать Макрона: он снял их из-за того, что они ударились об стол с громким звуком. Чтобы часы не мешали эфиру, политик решил незаметно их снять, продолжая беседу с интервьюером. В социальных сетях уже появились разоблачения, где говорится, что часы французского президента стоят 86 тысяч долларов.

Как оказалось, это совсем не так. Макрон носит часы модели Bell & Ross BR V1-92 с персональным гербом, без герба такие часы можно приобрести за 2.6 тысячи долларов. Даже если брать в учёт то, что часы выполнены на заказ, вряд ли они стоили больше 10 тысяч долларов. Упомянут был и тот факт, что Макрон носит свои часы уже полтора года, то есть у него нет большой коллекции дорогих аксессуаров.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

По факту повышения пенсионного возраста в стране выступают люди с митингами. В особенности это профсоюзы, не желающие ждать ещё два года до своей пенсии. На фоне этого свой визит отменил король Великобритании Карл III.