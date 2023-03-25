Пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Патрик Райдер заявил, что одна из американских военных баз в Сирии подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны Исламского государства Ирака и Леванта(ИГИЛ, запрещённая организация)
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Речь идёт о северо-восточной базе в районе Грин-Виллидж. Обстрелы осуществлялись и ракетами. По официальным данным штатов никаких пострадавших не фиксируется. Есть информация о том, что за прошедший день(24 марта) три американские базы в Сирии подверглись различным атакам.
Пентагон также сообщал об атаке иранского беспилотника на военную базу, в результате которой погиб один американский военнослужащий, пять пострадало. Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки дали ответ, проведя серию ударов по иранским объектам в Сирии. Американский президент прокомментировал ситуацию, напомнив, что штаты не ищут конфликта с Ираном, но обязаны защищать своих людей.
На текущий момент Соединённые Штаты Америки не рассматривают возможность вывода своих войск из Сирии, объясняя это борьбой с исламским терроризмом.