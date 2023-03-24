Сообщество военных аналитиков Ukraine Weapons Tracker сообщает, что Вооружённые силы Украины начали задействовать против российских сил неуправляемые ракеты калибра 80-мм, произведённые в Иране. Речь идёт о ракетах Fadak 2.
реклама
Они демонстрируют кадры BBC, где украинские военнослужащие вооружают вертолёт Ми-17В5(модификация Ми-8), поставленный Соединёнными Штатами Америки, с помощью помещения в пусковые установки иранских ракет. Примечательно, что на ракетах указана дата производства - 2022 года. По всей видимости, поставки достаточно новые.
Учитывая, что Иран ведёт сотрудничество с Россией, в том числе с помощью военных поставок, рассчитывать на прямые поставки иранских ракет не приходится. Вполне вероятно, что это делается через посредничество других стран. Сами по себе ракеты ничем непримечательны и используются для поражения пехоты, лёгкой бронетехники на радиусе до 4 километров.
Это не первый случай, когда иранское вооружение оказалось в руках украинской армии. Вооружённые силы Украины используют иранские миномёты HM-16, танковые 125-мм снаряды OF19 и 122-мм осколочно-фугасные боеприпасы для РСЗО.