Они изготовлены не так давно, что говорит о новизне поставок.

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Сообщество военных аналитиков Ukraine Weapons Tracker сообщает, что Вооружённые силы Украины начали задействовать против российских сил неуправляемые ракеты калибра 80-мм, произведённые в Иране. Речь идёт о ракетах Fadak 2.

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Они демонстрируют кадры BBC, где украинские военнослужащие вооружают вертолёт Ми-17В5(модификация Ми-8), поставленный Соединёнными Штатами Америки, с помощью помещения в пусковые установки иранских ракет. Примечательно, что на ракетах указана дата производства - 2022 года. По всей видимости, поставки достаточно новые.

Учитывая, что Иран ведёт сотрудничество с Россией, в том числе с помощью военных поставок, рассчитывать на прямые поставки иранских ракет не приходится. Вполне вероятно, что это делается через посредничество других стран. Сами по себе ракеты ничем непримечательны и используются для поражения пехоты, лёгкой бронетехники на радиусе до 4 километров.

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Это не первый случай, когда иранское вооружение оказалось в руках украинской армии. Вооружённые силы Украины используют иранские миномёты HM-16, танковые 125-мм снаряды OF19 и 122-мм осколочно-фугасные боеприпасы для РСЗО.