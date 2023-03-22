Руководство управляющей компанией предпринимает срочные меры.

Пока мировая напряжённость возрастает на фоне вооружённых конфликтов, Нидерланды встретились с поистине серьёзной проблемой: железная дорога была вынуждена приостановить свою работу по популярному маршруту из-за барсуков.

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Как оказалось, железнодорожная компания ProRail, которая управляет маршрутом Хертогенбос - Бокстел, закрыла его из-за «диверсии» со стороны барсуков. Позже стало известно о закрытии маршрута из провинции Фрисландия. Животные начали рыть норы прямо под железной дорогой, из-за чего рельсы могут провалиться, а пассажиры поездов окажутся в небезопасности.

Глава компании Джон Воппен уже прокомментировал ситуацию. По его словам, ситуация действительно сложная и для её решения нужно много времени. На текущий момент ProRail ведёт срочные переговоры с Министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерланд для получения разрушения на урегулирование проблемы.

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Дело в том, что барсуки в Нидерландах попадают под категорию защищённых животных, поэтому выселить из железных путей их не получится. Компания должна получить разрешение от государства на переселение животных.