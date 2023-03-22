Как можно было ожидать, США занимает первое место в списке «доноров» Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-участники североатлантического альянса за прошедший 2022 год оказали Украине военную помощь на общую сумму 120 миллиардов долларов. Глава военно-политического блока также озвучил количество принятых европейскими государствами украинских беженцев - почти 5 миллионов человек.

реклама

Он отмечает, что половину от озвученной суммы «пожертвований», как уже можно было догадаться, сделали Соединённые Штаты Америки. «Национальный донор» - так назвал Йенс Столтенберг американские штаты. При этом он упоминает и поддержку стран европейского континента, которые совместно выделили вооружения на вторую половину от суммы.

Ранее Йенс Столтенберг сообщал о планах провести первое за последние шесть лет заседание НАТО в формате диалога Министров иностранных дел стран-участников североатлантического альянса. Проблема в том, что такое решение может блокировать Венгрия, ссылающаяся на «несоблюдение прав закарпатских венгров», но Генеральный секретарь НАТО надеется урегулировать ситуацию.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Стоит отметить, что конфликт между Венгрией и Украиной начался ещё с 2017 года, переломными моментами для венгерско-украинских отношений стал 2018 и 2020 год. Венгрия ещё тогда пообещала усложнить Украине путь к евроатлантической интеграции.