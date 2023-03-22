Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-участники североатлантического альянса за прошедший 2022 год оказали Украине военную помощь на общую сумму 120 миллиардов долларов. Глава военно-политического блока также озвучил количество принятых европейскими государствами украинских беженцев - почти 5 миллионов человек.
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Он отмечает, что половину от озвученной суммы «пожертвований», как уже можно было догадаться, сделали Соединённые Штаты Америки. «Национальный донор» - так назвал Йенс Столтенберг американские штаты. При этом он упоминает и поддержку стран европейского континента, которые совместно выделили вооружения на вторую половину от суммы.
Ранее Йенс Столтенберг сообщал о планах провести первое за последние шесть лет заседание НАТО в формате диалога Министров иностранных дел стран-участников североатлантического альянса. Проблема в том, что такое решение может блокировать Венгрия, ссылающаяся на «несоблюдение прав закарпатских венгров», но Генеральный секретарь НАТО надеется урегулировать ситуацию.
Стоит отметить, что конфликт между Венгрией и Украиной начался ещё с 2017 года, переломными моментами для венгерско-украинских отношений стал 2018 и 2020 год. Венгрия ещё тогда пообещала усложнить Украине путь к евроатлантической интеграции.