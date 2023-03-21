Пригожин обратился к Министру оборону с просьбой предпринять все возможные меры.

В своём Telegram канале Евгений Пригожин опубликовал обращение к Министру оборону Сергею Шойгу, где сообщает о готовящемся контрнаступлении Вооружённых сил Украины в Бахмуте. Он просит, чтобы российский министр не допустил окружения «вагнеровцев» в ходе украинского наступления, которое может произойти в конце марта - начале апреля.

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Пригожин подчёркивает, что ЧВК «Вагнер» контролирует до 70% территорий на Бахмутском направлении и имеет намерения продолжать сражения до тех пор, пока не возьмёт под контроль весь город.

Сергей Череватый, спикер оперативного командования Вооружённых сил Украины «Восток» считает, что несмотря на атаки российских военнослужащих в Бахмуте, они уже проиграли это сражения стратегически. Официальная позиция украинских чиновников заключается в том, что Украина истощает российские силы на востоке для контрнаступательных операций.



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Ранее Евгений Пригожин говорил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины - известный факт, к которому нужно готовиться. Несмотря на предположение, что наступление украинских сил будет на южной части, основатель ЧВК «Вагнер» ожидает его и в Бахмуте тоже.